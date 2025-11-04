El viernes 14 de noviembre será día no laborable para el personal municipal

La Municipalidad de San Pedro informó que el próximo viernes 14 de noviembre será día no laborable para todo el personal municipal, en conmemoración del Día del Trabajador Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre pero que este año coincide con un sábado. La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 0960-2025, firmado por el intendente Cecilio Salazar.

“Mediante el Decreto Nº 0960-2025, se declara día no laborable el viernes 14 de noviembre para todo el personal municipal, en conmemoración del Día del Trabajador Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre y que este año coincide con día sábado”, expresa el comunicado oficial.

Desde el municipio recordaron que, como es habitual en esta fecha, se mantendrán las guardias mínimas en los servicios esenciales. La jornada conmemora la creación, en 1959, de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA).

En nombre del intendente y su equipo de gobierno, el comunicado concluye con un saludo a todo el personal activo y a los jubilados y jubiladas municipales, destacando su compromiso y labor al servicio de la comunidad.