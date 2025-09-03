Allanamiento en bajo Puerto: una joven detenida y secuestro de una moto robada

En el marco de una investigación por un hecho de daños y disparos de arma de fuego, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría San Pedro llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Bajo Puerto, ordenado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Si bien no se halló el arma buscada ni al principal sospechoso, el procedimiento arrojó resultados relevantes: una joven de 20 años fue aprehendida y en el lugar se secuestró una motocicleta Honda Falcon con pedido activo de secuestro por un hecho de hurto ocurrido en diciembre de 2023, con intervención de la UFI N° 1 de Ituzaingó. La causa quedó a disposición de la UFI N° 7 de San Pedro, que dispuso notificar a la mujer por el delito de encubrimiento y ponerla a disposición de la Justicia.