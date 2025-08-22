Allanamiento por hurto: secuestraron vestimenta vinculada al autor del hecho

En el marco de una investigación por hurto, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la EPC San Pedro llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Chacabuco al 500, tras establecer la autoría de una mujer de 41 años.

La orden fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás y diligenciada por el GTO junto a efectivos de la comisaría local. Si bien la persona buscada no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento, se logró el secuestro de vestimenta utilizada en el hecho, elemento clave para la causa.