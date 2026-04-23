Allanamiento: un menor de 13 años sindicado como autor de un hecho homicidio en grado de tentativa

En el marco de una investigación por un hecho caratulado como homicidio en grado de tentativa, personal del Gabinete Criminológico logró establecer la autoría del episodio y certificar el domicilio del principal sindicado. Se trata de un menor que agredió a un joven de 25 años, que se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital.

El procedimiento se llevó adelante de manera conjunta con la SUBDDI en una vivienda ubicada sobre Bulevar Moreno al 1600, en esta ciudad, tras una orden de allanamiento de urgencia emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir y un teléfono celular marca Samsung. Asimismo, se logró la correcta individualización de un menor de 13 años, señalado como presunto autor del hecho. Su progenitora fue notificada formalmente de la formación de la causa, mientras la investigación continúa bajo intervención judicial.