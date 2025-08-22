Accidente en Aníbal de Antón y Libertad: un motociclista sufrió lesiones graves

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Aníbal de Antón y Libertad, cuando una motocicleta 150 cc, conducida por un joven de 25 años, colisionó con un automóvil guiado por un hombre de 53.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado al Hospital local, donde los médicos constataron que presentaba lesiones graves, entre ellas la fractura del segundo metatarso del pie derecho. En tanto, el conductor del automóvil resultó ileso. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 11 de San Pedro, que trabaja en el esclarecimiento de las causas del siniestro.