Robaron una bicicleta del patio de la Escuela Técnica

Una vecina denunció en redes sociales el robo de la bicicleta de su hijo, ocurrido este miércoles por la tarde en el patio de la Escuela Secundaria Técnica N°1. El hecho fue difundido por la usuaria @pameeflaiman, quien solicitó colaboración para poder recuperar el rodado.

Según expresó en su publicación, la bicicleta sustraída es igual a la que se observa en la imagen compartida. “Si saben algo por favor avisar”, pidió, visiblemente indignada por la situación. Además, manifestó su malestar por la reiteración de estos hechos: “Así vivimos, acostumbrados a que nos roben. Es el sacrificio de los que trabajamos”, señaló. Hasta el momento no trascendieron datos sobre los autores del robo.