Dos jóvenes aprehendidos tras robar una motocicleta

En la tarde de ayer, personal policial de San Pedro logró la aprehensión de dos jóvenes, de 18 y 24 años, en inmediaciones de Oliveira César y Gomendio, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Honda 150 que había sido robada horas antes del interior de un estacionamiento de calle Almafuerte al 870, tras violentar el portón de ingreso.

Durante el procedimiento, al joven de 18 años se le secuestró una llave tipo ganzúa de fabricación casera, presumiblemente utilizada para la comisión de ilícitos. La víctima del hecho, un ciudadano de 29 años, reconoció el rodado como de su propiedad. Interviene la UFI N.º 11 de San Pedro, que dispuso la restitución del vehículo al damnificado y la imputación de los aprehendidos por el delito de encubrimiento, quedando ambos alojados a disposición de la Justicia.