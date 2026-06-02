Allanamiento por hurto: recuperan una bicicleta y secuestran otros elementos

En la tarde de ayer, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), tras realizar distintas tareas investigativas y reunir elementos probatorios en el marco de una causa por hurto, logró establecer la autoría del hecho.

Con las pruebas recolectadas, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías, la cual fue otorgada y posteriormente diligenciada en conjunto con personal de la Sub DDI en una vivienda ubicada sobre calle Bozzano al 1000 aproximadamente.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una bicicleta tipo Mountain Bike vinculada a la investigación. Asimismo, y ante una situación de urgencia, también se procedió al secuestro de una reja de hierro y una puerta.

Como resultado de las actuaciones, el morador del inmueble fue notificado de la formación de la causa por los delitos de Hurto y Encubrimiento, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, que interviene en el caso.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer completamente los hechos.