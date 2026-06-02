Motociclista sufrió lesiones leves tras chocar con un automóvil

Otro accidente de tránsito ocurrió ayer en la intersección de las calles Uruguay y Libertad, donde un automóvil conducido por un hombre de 69 años colisionó con una motocicleta guiada por una joven de 22 años.

En el rodado menor también viajaban dos menores de 1 y 9 años, quienes afortunadamente resultaron ilesos.

Como consecuencia del siniestro, la conductora de la motocicleta fue trasladada al Hospital local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la UFI N° 11, que interviene en la investigación del hecho.