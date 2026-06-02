Una mujer y una niña resultaron heridas en un choque entre una moto y un automóvil

Un nuevo siniestro vial se registró ayer en la intersección de las calles Sargento Selada y Riobamba, donde colisionaron una motocicleta de 110 cc y un automóvil.

La motocicleta era conducida por una mujer de 23 años, quien viajaba acompañada por una niña de 7 años, mientras que el automóvil era guiado por un hombre de 37 años.

Tras el impacto, ambas ocupantes del rodado menor fueron trasladadas al Hospital local. Los profesionales de la salud determinaron que la conductora sufrió lesiones leves, mientras que la menor presentó una fractura de peroné y diversas escoriaciones.

La investigación del hecho quedó a cargo de la UFI N° 11 local.