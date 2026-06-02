Aprehenden a un joven acusado de amenazar a su hermana tras una discusión familiar

En la noche de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) intervino en un conflicto familiar registrado en una vivienda ubicada sobre calle Fray del Pozo al 2000, tras un llamado al servicio de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 22 años, quien momentos antes habría proferido amenazas verbales contra su hermana, de 24 años, en el marco de una disputa familiar.

El acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde se le notificó la formación de una causa por el delito de Amenazas.

La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, que interviene en la investigación del hecho.