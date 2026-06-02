Intentó sustraer mercadería de un bazar y fue aprehendida

En la tarde de ayer, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás intervino en un hecho ocurrido en un comercio ubicado sobre calle Mitre al 600, tras un llamado al servicio de emergencias 911.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 33 años fue aprehendida luego de que presuntamente intentara sustraer distintas pertenencias de un bazar de la zona.

Tras ser identificada, la sospechosa fue trasladada a la dependencia policial, donde se le notificó la formación de una causa por el delito de Hurto en Tentativa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, que dispuso las actuaciones correspondientes.