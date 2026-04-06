Choque entre dos motocicletas dejó dos hombres hospitalizados

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles Chacabuco y Sargento Selada, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron dos motocicletas, una de 110 cc y otra de 250 cc. Los rodados eran conducidos por dos hombres de 53 y 35 años de edad.

Como consecuencia del impacto, ambos fueron trasladados al nosocomio local para su atención médica. Interviene en el hecho la Fiscalía N° 11 del Departamento Judicial San Nicolás, con sede en San Pedro.