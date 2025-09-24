Camión cargado con carne volcó en la Ruta 9 a la altura de Río Tala

En la mañana de ayer, un camión Mercedes Benz con acoplado cargado con carne vacuna protagonizó un siniestro vial en el kilómetro 156 de la Ruta Nacional 9, carril Rosario–Buenos Aires. Por causas que aún se investigan, el vehículo despistó y terminó volcando. Viajaban en él dos hombres de 34 y 27 años, ambos oriundos de Ramallo, quienes resultaron con lesiones leves.

El accidente generó la obstrucción parcial del tránsito, por lo que debieron intervenir Policía Vial y Cinco Vial para señalizar la zona y desviar la circulación hacia la colectora hasta que la calzada quedó despejada.