Allanamiento: la Policía recuperó un posnet y otros elementos sustraídos

En la tarde de ayer, personal del GTO y de la Estación Policial local, con intervención de la Fiscalía N°7 y orden del Juzgado de Garantías en turno, realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Boulevard Moreno al 700, en el marco de una causa por hurto.

Durante el procedimiento se secuestraron y recuperaron un posnet de Mercado Pago, una calculadora, rollos de papel, dos cuchillas y documentación de interés, elementos denunciados como sustraídos días atrás por la ex pareja de la acusada. La investigación contó además con la participación de la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La moradora del domicilio, una mujer de 45 años, fue imputada por el delito de hurto, notificada de la causa y puesta a disposición de la Justicia. Tras cumplir los recaudos legales, recuperó la libertad.