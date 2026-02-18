Dos hombres fueron aprehendidos tras una pelea en la vía pública

En la mañana de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro intervino en una pelea registrada en la intersección de las calles Manuel Iglesias y Auli. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de dos hombres de 18 y 37 años, quienes se encontraban agrediéndose físicamente por cuestiones personales.

Como consecuencia del enfrentamiento, ambos presentaron lesiones de carácter leve y fueron trasladados a la sede policial. Los involucrados quedaron imputados por el delito de lesiones leves en riña y a disposición de la UFI N° 7, que interviene en turno.