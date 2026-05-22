violento robo en Baradero: golpearon y amordazaron a un hombre para robarle la moto

Un violento hecho de inseguridad se registró durante la mañana de este viernes en la ciudad de Baradero, donde un hombre fue sorprendido por delincuentes cuando salía de su vivienda ubicada sobre calle Araoz al 1100. La víctima fue golpeada, amordazada y despojada de su motocicleta.

El episodio ocurrió entre las 7.00 y 7.30 de la mañana, cuando el hombre se disponía a dirigirse a su trabajo. Según trascendió, fue interceptado por al menos dos delincuentes que comenzaron a exigirle dinero y luego lo atacaron físicamente. Tras reducirlo, escaparon llevándose la moto de la víctima.

La situación fue advertida a través de un llamado al 911, que alertó sobre una persona pidiendo auxilio en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron al hombre con visibles golpes en el rostro y en estado de shock. Un vecino que lo asistió relató que la víctima tenía “una cinta en la boca” y estaba “muy golpeada y ensangrentada”.

Personal del SAME trasladó al herido al hospital municipal para recibir atención médica. En tanto, la investigación quedó a cargo de la Policía junto a efectivos de la DDI, mientras que Policía Científica trabajó en el lugar realizando pericias y levantamiento de huellas.

Horas más tarde, la motocicleta robada fue encontrada abandonada en inmediaciones de Ruta 41 y Carlos Gardel. La causa continúa en investigación para identificar y detener a los autores del hecho.

Fuente: Tu Línea Directa