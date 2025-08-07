Lucila Franco evoluciona favorablemente tras un grave cuadro de eclampsia postparto

El Hospital SADIV informó este miércoles que la paciente Lucila Franco ingresó el pasado 31 de julio a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Privado SADIV debido a un cuadro de eclampsia postparto que requirió intervención médica urgente. Durante 10 días permaneció sedada, con asistencia mecánica respiratoria y bajo estricta supervisión médica.

Gracias al abordaje interdisciplinario del equipo de terapia intensiva, en conjunto con especialistas en cardiología, gineco-obstetricia, neurología, cirugía general y kinesiología, en las últimas horas se logró su extubación de manera exitosa. Actualmente, la paciente se encuentra lúcida, con buena mecánica respiratoria, oxigenación adecuada y sin fiebre.

Lucila continúa bajo cuidados intensivos, en seguimiento con el área de puericultura con el objetivo de asegurar una adecuada lactancia materna en el futuro. Su evolución continúa siendo monitoreada de forma integral.