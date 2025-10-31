“Que Dios te lo pague”: insólito robo en un comercio de Baradero

Un curioso hecho delictivo ocurrió en las últimas horas en un comercio ubicado en la esquina de Rodríguez y Gorriti, donde un hombre ingresó al local, tomó una cerveza de la heladera y se dio a la fuga sin pagarla.

Según relató el empleado, el sujeto preguntó el precio del producto y, mientras se retiraba rápidamente del lugar, le dijo: “Que Dios te lo pague”, antes de escapar corriendo.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, y las imágenes ya fueron aportadas a la Policía, que trabaja para identificar al autor del hecho.