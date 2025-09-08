Un joven de 22 años sufrió escoriaciones tras colisionar con una camioneta

En la tarde de ayer, personal policial acudió a un llamado al 911 emergencias tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Dr. Rojas y José Hernández.

El hecho involucró a una motocicleta Motomel de 150 cc, color blanca, conducida por un joven de 22 años, oriundo de San Pedro, y a una camioneta Ford Ecosport gris, guiada por un hombre de 39 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias SAME 107 y trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones leves (escoriaciones en la rodilla derecha). El conductor de la camioneta, en tanto, resultó ileso.

En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención la UFI N° 7 en turno. La causa fue caratulada como “Lesiones culposas”, y se dispuso la restitución de los vehículos una vez acreditada la documentación correspondiente.