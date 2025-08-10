Joven detenido tras violento episodio contra su ex pareja

En la madrugada de este sábado, personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Martín Fierro al 1400, tras recibir reiterados llamados al 911 que alertaban sobre un hecho de violencia.

Al llegar, los efectivos aprehendieron a un joven de 24 años, quien momentos antes se había presentado en la vivienda de su ex pareja, una mujer de 23 años, y provocó la rotura del vidrio de la puerta de entrada. Con los fragmentos, la víctima sufrió una lesión en el brazo derecho, siendo atendida en el CMyF San Pedro, luego de su paso por el nosocomio local, donde se constataron heridas de carácter leve.

El agresor fue imputado por “Daño y Lesiones Leves” y quedó a disposición de la UFI Nº 7, que interviene en el caso.