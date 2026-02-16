Aprehenden a un hombre por agredir a su pareja en un caso de violencia familiar

En la jornada de ayer, personal policial fue alertado por un episodio de violencia familiar en un domicilio ubicado en calle Hermano Indio al 1600 de esta ciudad. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron a la aprehensión de un hombre de 29 años, quien momentos antes había agredido físicamente a su pareja, también de 29 años.

Interviene en el hecho la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa al imputado, quien quedó alojado en el sector de calabozos a la espera de su primera remisión a sede fiscal. En tanto, la víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió el acompañamiento correspondiente.