YPF volvió a subir este miércoles los precios de sus combustibles

Según se pudo establecer, en las estaciones de San Nicolás, el litro de Infinia ya se comercializa a $2.000. De esta manera, completar un tanque de 60 litros cuesta $120.000, lo que representa alrededor del 34% del salario mínimo vigente en marzo de 2026 ($352.400).

El ajuste también alcanzó al resto de los productos: la nafta Súper pasó a $1.876 por litro (llenar 60 litros cuesta $112.560), mientras que el gasoil también registró subas. El Diesel 500 se vende a $2.034 y el Infinia Diesel a $2.077.