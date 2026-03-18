Vela: San Pedro suma clasificados internacionales en optimist

Finalizó el selectivo del Río de la Plata Vela Fest para la clase Optimist y dejó muy buenos resultados para el Club Náutico San Pedro, con clasificaciones a competencias internacionales.

Gino Pichetti fue 2° y obtuvo su lugar en el Mundial de Tánger (Marruecos), mientras que Catalina Gómez terminó 9° y clasificó al Europeo de Gdynia (Polonia).

También compitieron Lucía Peciña Gualdoni (36°), Felipe Blas (55°), Donato Pichetti (67°), Lola Barceló (70°), Iván Agustín Hidalgo (90°) y Aimé Barceló (98°), en un inicio de temporada muy positivo para la institución.