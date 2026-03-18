Lanzan una campaña solidaria para ayudar a la familia que perdió todo en el incendio

Tras el incendio ocurrido días atrás en una vivienda de Hermano Indio al 2100, que dejó a una madre y sus dos hijos con pérdidas totales, vecinos y allegados iniciaron una campaña solidaria para acompañarlos en este difícil momento.

A través de redes sociales, se difundió un pedido de colaboración para reunir elementos básicos que la familia necesita con urgencia. “Hoy quiero ayudar a Pico Flor, que perdió todo en su casa por causa de un incendio. El que quiera colaborar con lo que sea es bienvenido para ella y sus hijos. Entendemos que está todo muy difícil para todos, pero hoy para ella es peor perder todo en segundos lo que uno tarda años en tener”, expresaron en la publicación.

Entre las donaciones solicitadas se encuentran ropa para mujer (remera talle 3 y pantalón 36), prendas para un niño de 7 años (remera talle 10, pantalón 12 y zapatillas 34) y para un niño de 3 años (remera talle 6, pantalón 6 y zapatillas 27). También se necesitan mantas, sábanas, almohadas y mercadería.

Además, continúa vigente la posibilidad de colaborar económicamente a través del alias difundido previamente por la familia afectada.