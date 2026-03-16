Vuelco del micro en Ruta 9: cerca de 40 heridos y un pasajero operado de urgencia

Con el correr de las horas se conocieron nuevos datos sobre el vuelco de un micro de larga distancia ocurrido durante la madrugada del lunes en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9, a la altura de Gobernador Castro. El colectivo de la empresa LEO, un Scania con carrocería Metalsur, era conducido por un hombre de 43 años y transportaba 50 pasajeros cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control, despistó y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía. Según fuentes policiales, no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

Tras el accidente se desplegó un importante operativo sanitario con ambulancias de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro, que trasladaron a los heridos al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa y otros centros de salud. De acuerdo al último parte médico, alrededor de 40 personas recibieron atención, la mayoría con politraumatismos y fracturas en hombros y codos, por lo que se realizan estudios de radiografías y tomografías para determinar la gravedad de las lesiones. Además, uno de los pasajeros debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. En el lugar trabajaron Policía Vial y Policía Científica, mientras que la fiscalía de turno del Departamento Judicial San Nicolás investiga las causas del hecho.