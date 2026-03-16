Detienen en la “Curva de la Muerte” a un hombre buscado por la justicia

En la mañana de ayer, personal policial de la Comisaría de San Pedro, a raíz de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo, se dirigió a la zona de Ruta 191 y la denominada “Curva de la Muerte”, donde procedieron a identificar a un hombre de 37 años que se encontraba deambulando por la banquina.

Tras verificar sus datos, los efectivos constataron que el individuo poseía un pedido de paradero activo con fecha de alta 02 de octubre de 2022, en el marco de una causa caratulada “Averiguación de paradero”, requerida por la UFI especializada en delitos conexos a la trata de personas del Departamento Judicial de San Isidro. El hombre fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar las actuaciones correspondientes.