Colisión entre moto y Toyota Corolla Cross terminó con un traslado al hospital

Durante la tarde de ayer, por causas que son materia de investigación, se produjo una colisión en la intersección de avenida 11 de Septiembre y Nieto de Torres de esta ciudad. En el lugar impactaron una motocicleta Motomel 110cc, conducida por un hombre de 37 años que circulaba acompañado por un masculino de 52 años, y un automóvil Toyota Corolla Cross manejado por un hombre de 45 años.

Como consecuencia del siniestro, el acompañante de la motocicleta debió ser trasladado en ambulancia al hospital local, donde fue asistido por los profesionales médicos. Según se informó, presenta lesiones de carácter leve, salvo complicaciones. En el hecho interviene la fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del accidente.