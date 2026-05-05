Violento robo en Baradero: golpearon a un comerciante y le robaron la camioneta

Un reconocido comerciante de Baradero fue víctima de un violento asalto durante la noche del lunes, cuando delincuentes armados lo sorprendieron frente a la terminal y le robaron su Volkswagen Amarok.

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas en la zona de San Martín y Malvinas Argentinas. Según trascendió, los delincuentes lo golpearon y, tras amenazarlo con un arma de fuego, escaparon con el vehículo.

Sospechan que los asaltantes se movilizaban en un automóvil similar al que días atrás también le habían robado a un hijo de la víctima en Alsina.

Tras el episodio, Natalia Amaya, hija del comerciante, expresó su indignación en redes sociales y cuestionó la situación de inseguridad en la ciudad.

“Trabajamos todos los días y es desolador vivir esto”, manifestó, además de remarcar que ninguna autoridad se había comunicado con la familia luego del robo.

Fuente: Tu Radio Baradero.