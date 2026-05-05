Despiste en Pérez Millán: un conductor fue asistido tras un accidente en un camino rural

Un accidente de tránsito se registró durante el fin de semana en la zona del Camino Rural DiLuca, en Pérez Millán, donde un vehículo protagonizó un despiste que movilizó a los servicios de emergencia y a los Bomberos Voluntarios.

En un primer momento se alertó sobre la posible presencia de una persona atrapada dentro del rodado, lo que generó un importante operativo en el lugar.

Al arribar, los rescatistas constataron que el ocupante permanecía dentro del vehículo, aunque sin lesiones de gravedad visibles. De todos modos, fue asistido y trasladado a la unidad sanitaria local para su correspondiente evaluación médica.

El vehículo involucrado sería una Renault rural color marrón. En el lugar también trabajó personal policial, mientras que las causas del despiste no fueron informadas oficialmente hasta el momento.