Crecen los robos de bicicletas: una vecina pide ayuda en redes para recuperar la suya

El robo de bicicletas continúa en aumento en la ciudad y genera preocupación entre vecinos. En las últimas horas, una joven denunció a través de redes sociales la sustracción de su rodado y pidió colaboración para poder recuperarlo.

“Me robaron esta bici. Si alguien la ve por la calle o publicada, me avisa por favor”, expresó la usuaria identificada como *julistadleski.js*, quien difundió el hecho con la esperanza de obtener algún dato que permita dar con el vehículo.

Este nuevo caso se suma a una seguidilla de hechos similares registrados en distintos puntos de la ciudad, lo que pone en evidencia un incremento en este tipo de delitos. Ante esta situación, vecinos solicitan mayores medidas de prevención y refuerzos en la seguridad.

Desde las autoridades recomiendan tomar precauciones al momento de dejar bicicletas en la vía pública y, ante cualquier información, dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.