Alerta naranja por tormentas en San Pedro: se esperan fuertes tormentas para la noche

Para San Pedro y su zona de influencia, el momento más crítico se espera durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves. Según distintos modelos meteorológicos, entre ellos el del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas (ECMWF), las condiciones más severas comenzarán a desarrollarse a partir de la medianoche sobre el norte de la provincia.

⚡ Lo que se espera en San Pedro Tormentas intensas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y probabilidad de granizo de tamaño considerable. Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 20 y 50 mm, con valores superiores en forma localizada.

A diferencia de otras localidades del interior bonaerense, San Pedro presenta un factor de riesgo adicional por su posición geográfica sobre el río Paraná de las Palmas. La ciclogénesis, en su etapa final, podría generar una sudestada: los vientos del sudeste empujan las aguas del estuario hacia la costa, lo que puede provocar crecidas e inundaciones en zonas ribereñas y terrenos bajos ya saturados por las lluvias de abril.

En términos de acumulados totales para la semana, los modelos proyectan entre 100 y 150 milímetros de lluvia en el norte bonaerense en un período de apenas cinco días, cuando el promedio histórico de mayo para la región se ubica entre 20 y 75 milímetros mensuales.