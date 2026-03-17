Villa Igoillo: le robaron la bicicleta a su hija y pide ayuda para recuperarla

Un nuevo hecho de inseguridad generó indignación en redes sociales, luego de que una vecina denunciara el robo de la bicicleta de su hija mientras se encontraba dentro de su vivienda. El episodio ocurrió durante la madrugada en la zona de Villa Igoillo, y rápidamente se difundió con el objetivo de obtener información que permita recuperar el rodado.

“😔💔 Otra vez… Recién entraron a mi casa mientras yo estaba cocinando y se llevaron la bici de mi nena… no lo puedo creer 😢 Es una bici color verde agua/turquesa, tipo mountain bike, con detalles en negro (como se ve en la foto). Rodado: 29. Más que una bici, es algo importante para ella ya que la usa para ir a la escuela, algo que quiere mucho 💔 📍 Zona: (villa igoillo) 🕒 Hora: recién (00:30) Por favor si alguien vio algo o se la ofrecen, avísenme 🙏 Capaz la intentan vender rápido. Cualquier dato ayuda muchísimo 🙏 Gracias por compartir”.