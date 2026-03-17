Campana: una mujer condujo en la Ruta 9 varios km. en contramano, confirman desorientación por un problema de salud

Continúan conociéndose detalles sobre el grave episodio ocurrido el sábado en la autopista Panamericana, a la altura de Campana, donde una mujer de 80 años circuló en contramano por la Ruta Nacional 9 durante varios kilómetros. El hecho generó momentos de extrema tensión, especialmente cuando fue detectada por otros conductores mientras avanzaba por el carril rápido en sentido opuesto, en cercanías de la planta de Holcim Argentina, lo que motivó múltiples llamados al 911.

Ante la peligrosidad de la situación, la Policía desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar el vehículo —un Toyota Corolla— a la altura del kilómetro 68. Como consecuencia del procedimiento, dos efectivos policiales y el conductor de una camioneta resultaron heridos. Posteriormente, tras realizarle estudios médicos, se determinó que la mujer habría sufrido una desorientación provocada por una infección, lo que explicaría la maniobra. La conductora, que no tenía antecedentes similares y manejaba habitualmente, continúa bajo evaluación médica mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho.