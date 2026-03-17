Con 150 deportistas, se desarrolló el torneo nacional de taekwondo en el Club Atlético Mitre 

El gimnasio del Club Atlético Mitre fue escenario de la cuarta edición del Torneo Nacional perteneciente al Taekwondo W.T. del C. A. Mitre “Kwan Bon San Pedro”, dirigido por la profesora Adriana Macchi.

Intervinieron unos 150 deportistas pertenecientes a equipos de Lomas del Mirador, Salto, Vicente López, Rosario, Rafael Castillo, San Nicolás, Pilar, La Matanza, Moreno, Marcos Paz, José C. Paz y San Pedro.

Esto permitió desarrollar más de 100 combates durante el día contando por primera vez en la ciudad con un sistema de control electrónico. Además hubo demostraciones de formas básicas y chaleco tradicional que tuvieron lugar durante el programa.

El certamen fue presenciado por un imponente marco de público que se dio cita en el gimnasio “Rojo”. Además las delegaciones tuvieron la oportunidad de realizar actividades recreativas, recorrer la ciudad y conocerla.

Hubo medallas y reconocimientos para todos los participantes, mientras que el equipo de Pilar y Moreno se llevaron el premio mayor por ser las delegaciones más numerosas.