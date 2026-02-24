Viajar desde San Pedro a Rosario o Buenos Aires será 15% más caro por aumento en los peajes

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó la actualización tarifaria mediante la Resolución 248/2026. Desde las 00:00 del jueves 26 de febrero, quienes viajen desde San Nicolás de los Arroyos hacia Rosario o la Ciudad de Buenos Aires deberán pagar un 15% más en los peajes de la Ruta Nacional 9.

El incremento impacta directamente en las estaciones de Zárate y General Lagos. La tarifa para vehículos livianos pasará de $1.300 a $1.500, lo que representa $200 más por pasada. Las categorías de mayor porte también registran subas en la misma proporción, con valores que alcanzan hasta los $7.500 según el tipo de unidad.