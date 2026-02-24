Becas Progresar 2026: requisitos, montos y cómo inscribirse

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Educación mantienen habilitado el programa de Becas Progresar, una ayuda económica destinada a acompañar a estudiantes en distintos niveles educativos y en formación profesional. El objetivo es facilitar la continuidad y finalización de estudios en todo el país.

Las mismas están destinadas a:

Jóvenes que buscan finalizar la educación obligatoria (primaria o secundaria).

que buscan finalizar la (primaria o secundaria). Estudiantes de carreras superiores (terciarias o universitarias).

(terciarias o universitarias). Personas que desean cursar capacitación profesional o formación en oficios estratégicos.

El programa se divide en tres líneas principales:

Progresar Obligatorio

Progresar Superior

Progresar Trabajo

Además, se contempla una modalidad específica para estudiantes de Enfermería.

Requisitos generales para inscribirse

Para ser candidato a las Becas Progresar 2026, los aspirantes deben cumplir con condiciones que varían según la línea, aunque muchos requisitos son comunes:

Ser argentino nativo o naturalizado , o extranjero con residencia legal de 2 a 5 años, según la línea.

, o de 2 a 5 años, según la línea. Edad: entre 16 y 24 años para la mayoría de las líneas; hasta 30 años para carreras avanzadas del nivel superior y sin límite de edad en algunos casos de Enfermería.

entre 16 y 24 años para la mayoría de las líneas; hasta 30 años para carreras avanzadas del nivel superior y en algunos casos de Enfermería. Ingresos familiares no superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles .

no superiores a . Situación educativa: estar inscripto y ser alumno regular en una institución reconocida.

estar en una institución reconocida. Esquema de vacunación completo o en curso .

. Cumplir con el avance académico exigido y, en algunos casos, participar en actividades complementarias del programa.

Para Progresar Trabajo, la edad tope puede extenderse hasta 40 años si la persona no tiene empleo formal registrado.

Cómo y cuándo inscribirse

La inscripción aún no tiene fecha oficial de apertura en 2026, pero se estima que se habilitará entre marzo y abril, como ocurre habitualmente con el inicio del ciclo lectivo.

El trámite se realiza completamente online a través de:

La plataforma oficial de Becas Progresar del Gobierno Argentino .

del . La app Progresar+ o el portal Mi Argentina.

Pasos para anotarse:

Ingresar a la web oficial o abrir la app. Iniciar sesión con CUIL y Clave de Seguridad Social. Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos. Elegir la línea de beca correspondiente. Enviar la solicitud y seguir el estado del trámite desde la plataforma.

Monto estimado y forma de cobro

Los montos actuales de las Becas Progresar se toman como referencia y podrían ajustarse cuando se confirme la convocatoria oficial: