Robaron una moto en la calle Combate de Obligado

Una moto fue sustraída este martes alrededor de las 19:45 horas del martes frente a una librería ubicada sobre calle Combate de Obligado, entre Alvear y Boulevard Moreno, en un hecho que generó preocupación entre vecinos de la zona.

Según se informó, el rodado se encontraba estacionado en el lugar cuando fue robado en cuestión de minutos. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre los autores del hecho, mientras se aguarda que la víctima realice la denuncia correspondiente para avanzar con la investigación.