Vecinos denunciaron saqueos reiterados en una casa

Un grave hecho de inseguridad es investigado tras registrarse robos reiterados en una vivienda deshabitada, 11 de Septiembre al 300, donde delincuentes ingresaron en más de una oportunidad y se llevaron una gran cantidad de elementos. El primer episodio ocurrió cuando forzaron el acceso al inmueble y sustrajeron muebles, electrodomésticos y artefactos sanitarios, incluso inodoros, dejando la propiedad prácticamente vacía.

Días después, el domicilio volvió a ser blanco de un nuevo saqueo, en el que los autores se llevaron lo poco que había quedado, situación que fue registrada en material audiovisual aportado a la causa. Por el hecho, se sindica a dos personas como presuntos autores, quienes habrían sido identificadas en el marco de la investigación, aunque recuperaron la libertad, lo que generó malestar y reclamos por parte de los damnificados. El caso continúa bajo análisis judicial.