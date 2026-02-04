Reglamentaron la ley de emergencia en discapacidad tras un fallo judicial
El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras un fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata, poniendo fin a meses de disputa sobre su vigencia. Mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, se establecen los lineamientos operativos para poner en marcha un régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, incluyendo los criterios de acceso, evaluación y control necesarios para la implementación de la normativa.
La medida responde a una sentencia de la Justicia federal que declaró inválida la suspensión de la ley y fijó un plazo límite para su reglamentación, en medio de un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por la entrada en vigencia de la norma. La reglamentación también centraliza la política en materia de discapacidad bajo el Ministerio de Salud y prevé mecanismos de coordinación con organismos estatales y de la sociedad civil, aunque el Gobierno dejó en claro que no reconoce los fundamentos del fallo que motivó la decisión.