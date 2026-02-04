SUAF de ANSES se actualiza en febrero y suben las asignaciones familiares
Durante febrero, ANSES aplica una actualización del sistema SUAF que modifica los valores de las asignaciones familiares, en el marco del esquema de movilidad mensual. El aumento es del 2,8%, en línea con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, y se acredita de manera automática, sin necesidad de realizar trámites. El ajuste alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas habilitados, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de una ART, y se paga según el tramo de ingreso del grupo familiar.
Con esta actualización, los montos de la Asignación Familiar por Hijo comienzan en $64.554 para ingresos familiares de hasta $999.482 y descienden de forma progresiva hasta $13.588 para quienes alcanzan $5.292.758. En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores parten de $210.186 para los ingresos más bajos, sin tope máximo de ingreso familiar. Desde ANSES recuerdan la importancia de mantener actualizados los datos personales y familiares, y señalan que los valores y fechas de cobro pueden consultarse a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.