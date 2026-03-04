Varias aprehensiones en las últimas horas: drogas, disturbios y portación de arma blanca en distintos puntos de la ciudad
En el marco de distintos procedimientos realizados durante las últimas horas en la ciudad, personal policial llevó adelante varias aprehensiones por infracciones a la Ley de Estupefacientes, resistencia a la autoridad y portación de arma blanca.
En horas de la tarde, en 9 de Julio al 1400, los efectivos identificaron a un hombre de 32 años que tenía en su poder un envoltorio de nylon con cogollos de marihuana, siendo trasladado a la dependencia para regularizar su situación, con intervención de la fiscalía en turno. Asimismo, en la Plaza del CIC, ubicada en Casella y Cruz Roja, fueron interceptados un hombre de 27 años y un joven de 24, quienes también poseían sustancia similar a marihuana, quedando a disposición de la justicia.
Por otra parte, en la intersección de Belgrano y Balcarce, tres hombres mayores de edad fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad, luego de protagonizar disturbios en la vía pública y tornarse agresivos al momento de ser identificados por el personal policial. Los efectivos resultaron ilesos y tomó intervención la fiscalía correspondiente. Finalmente, en la madrugada de hoy, en Lucio Mansilla e Ituzaingó, fue detenido un hombre de 46 años que se encontraba en la vía pública portando un arma blanca, con intervención del Juzgado de Paz local.