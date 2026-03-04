Río Tala: delincuentes armados, redujeron a la familia y robaron dinero en efectivo

Un robo calificado agravado por el uso de arma de fuego se registró en la noche de ayer en una zona rural de Río Tala, donde tres delincuentes ingresaron a una finca y se alzaron con una importante suma de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 horas en una propiedad ubicada en Callejón Vaccari, donde reside un hombre de 59 años junto a su familia. Según la denuncia, tres hombres no identificados irrumpieron en el lugar, redujeron a su hija y la agredieron físicamente con un culatazo en la cabeza, todo delante de su madre, de 60 años. Bajo amenaza con arma de fuego, los asaltantes sustrajeron 5.000.000 de pesos en efectivo y luego se dieron a la fuga.

La joven víctima sufrió lesiones de carácter leve y fue asistida tras el violento episodio. La causa fue caratulada como robo agravado en zona rural por el uso de arma de fuego, y es investigada por la fiscalía interviniente, que trabaja para identificar a los autores del hecho.