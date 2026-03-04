Robaron un ciclomotor frente a una vivienda del barrio San Francisco

Una vecina denunció el robo de su motocicleta 110 cc, sustraída en las últimas horas desde la puerta de su casa, en el barrio San Francisco.

La damnificada, Lorena Calegari, indicó que el rodado fue llevado desde su domicilio ubicado en Javier Rivero 2290 y difundió el pedido de ayuda a través de redes sociales: “Por favor, me llevaron de la puerta de mi casa la moto. Esta es la patente. Quien la vea avisar”, solicitando que cualquier información sea comunicada al 3329-329847.

La vecina pidió amplia difusión para lograr recuperar el ciclomotor y aportó la patente del vehículo para facilitar su identificación.