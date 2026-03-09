Varias aprehensiones: droga, disturbios y capturas activas

En distintos procedimientos realizados durante las últimas horas en la ciudad, personal policial llevó adelante varias aprehensiones vinculadas a tenencia de estupefacientes, disturbios en la vía pública y pedidos de captura o paradero activos.

Uno de los hechos ocurrió en la mañana de ayer en la intersección de Lucio Mansilla y Bottaro, donde los efectivos aprehendieron a un hombre de 27 años que tenía en su poder un envoltorio de nylon con marihuana, con un peso total de 1,7 gramos. Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y posterior libertad.

En otro procedimiento, realizado en Maiztegui y Colón, fue aprehendido un hombre de 45 años que alteraba el orden público en estado de ebriedad. En este caso tomó intervención el Juzgado de Paz local.

Además, en diferentes operativos de identificación de personas, la policía detuvo a tres jóvenes que registraban pedidos judiciales activos. Uno de ellos, de 20 años, fue interceptado en Bartolomé Mitre e Italia y presentaba paradero activo por una causa de “robo agravado”, con intervención de la UFI Joven de San Nicolás, que dispuso su notificación y posterior soltura.

Otro joven de 20 años fue aprehendido en calle Ituzaingó al 800, al constatarse que tenía captura activa por una causa de averiguación de paradero, con intervención de la Fiscalía Joven de San Nicolás, que también ordenó su notificación y liberación.

Finalmente, en avenida 11 de septiembre y Primera Junta, los efectivos aprehendieron a un joven de 19 años que registraba captura activa por averiguación de paradero, con intervención de la UFI de Zárate, desde donde se dispuso la notificación de la causa y su posterior libertad.