Preocupación por la salud del jinete Andrés Prada tras el accidente en la doma

El jinete Andrés Prada, oriundo de Fighiera, Santa Fe, sufrió un grave accidente al caer del caballo que montaba durante una doma realizada en el predio del centro tradicionalista El Fortín, en San Pedro. Tras el episodio fue asistido en el hospital local y posteriormente derivado al Sanatorio Güemes de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.

En un primer momento se informó que el joven había sufrido una fractura de cadera, lesión que requerirá la colocación de una prótesis. Sin embargo, estudios posteriores detectaron desplazamiento de vértebras, lo que genera preocupación entre los médicos ya que existe riesgo de que no vuelva a caminar. También se confirmó que el golpe le provocó una lesión en uno de sus pulmones.

Actualmente el jinete permanece consciente y reconoce a las personas que lo acompañan, mientras los profesionales aguardan que se desinflame la zona afectada para poder realizar la intervención quirúrgica. Familiares y allegados difundieron un pedido de cadena de oración y colaboración económica para acompañar a Prada durante este delicado momento.

Pedido solidario

Quienes puedan colaborar para afrontar los gastos del tratamiento pueden hacerlo al alias LUZMARTINEZ8, a nombre de Luz Belén Martínez (Naranja X).