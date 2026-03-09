Dos motos chocaron: un hombre y una joven terminaron en el hospital

Un hombre de 41 años y una joven de 18 resultaron con lesiones leves luego de un accidente entre dos motocicletas ocurrido en la intersección de avenida 11 de septiembre y chacabuco, en esta ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo por motivos que aún se tratan de establecer y fue protagonizado por una motocicleta Gilera 150 cc, conducida por el hombre, y una motocicleta 110 cc, guiada por la joven.

Tras el impacto, ambos conductores fueron trasladados al hospital local, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve.

En el hecho interviene la fiscalía local, que tomó intervención para determinar las circunstancias en que se produjo la colisión.