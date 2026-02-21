Una niña de 8 años sufrió lesiones tras un choque entre un auto y una moto

Un siniestro vial se registró ayer en la intersección de Sargento Cabral y Basabilbaso, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta, dejando como saldo a una menor con lesiones leves.

Según informaron fuentes policiales, por causas que se tratan de establecer impactaron un Renault Megane conducido por un hombre de 65 años y una motocicleta Zanella ZB guiada por un hombre de 52 años, quien circulaba acompañado por su ahijada de 8 años.

Como consecuencia del choque, la niña fue trasladada por una ambulancia del SAME 107 al hospital local, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter leve. Ambos conductores resultaron ilesos. En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención la UFI N° 7 en turno para establecer las circunstancias del hecho.