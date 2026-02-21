Dos aprehendidos por disturbios en la vía pública y captura activa en distintos procedimientos policiales

En el marco de recorridas preventivas y operativos de identificación, personal policial concretó dos aprehensiones en distintos puntos de la ciudad durante las últimas horas.

El primero de los hechos se registró en la madrugada de hoy en la intersección de Mitre y Arnaldo, donde efectivos que realizaban tareas de patrullaje procedieron a la aprehensión de un hombre de 34 años. Según se informó oficialmente, el sujeto se encontraba en estado de ebriedad y ocasionando disturbios en la vía pública, alterando el orden. Tomó intervención el Juzgado de Paz de San Pedro.

En tanto, en la noche de ayer, personal de la seccional aprehendió en calle Cruz Roja al 1900 a un hombre de 25 años que registraba una captura activa, con intervención de la UFI correspondiente. Tras su identificación, se cumplimentaron los recaudos legales de rigor y quedó a disposición de la Justicia.