Aprehenden a un joven por causar disturbios en la casa de su abuela y resistirse a la autoridad

Un joven de 27 años fue aprehendido en la mañana de ayer luego de provocar disturbios en la vivienda de su abuela, ubicada en calle Rómulo Naón al 1500 de esta ciudad.

Según informaron desde la dependencia policial, el personal acudió al lugar tras un llamado recibido a la Comisaría. Al arribar, constataron que el joven se encontraba en el domicilio de su abuela, de 78 años, generando disturbios y presuntamente bajo los efectos de estupefacientes.

Siempre de acuerdo a la versión oficial, el sujeto adoptó una actitud hostil hacia los uniformados, por lo que fue reducido y trasladado a la seccional. Se le imputó el delito de resistencia a la autoridad, con intervención de la UFI N° 7 en turno.